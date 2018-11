später lesen Autos aufgebrochen Mehrere Autos auf Parkplätzen aufgebrochen Teilen

Die Homburger Polizei vermeldet mehrere Fahrzeugaufbrüche auf zwei Mitfahrer-Parkplätzen in Homburg und Bexbach. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden demnach im Bereich der Parkplätze entlang der Bundesstraße B 423 an der Anschlussstelle Homburg sowie in der Mühlenstraße in Bexbach insgesamt sechs geparkte Fahrzeuge gewaltsam geöffnet.