Der Schulverein der Grundschule Langenäcker kommt am Dienstag, 4. September, 19.30 Uhr, zur Mitgliederversammlung mit Neuwahlen in der Aula, Thomastraße 15, in Erbach zusammen. red