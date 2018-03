Schneidewind: FDP fordert Stadtrat zum Handeln auf

Die FDP Homburg fordert den Stadtrat auf, im Falle einer rechtskräftigen Verurteilung von Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (SPD) die Abwahl des Verwaltungschefs in die Wege zu leiten. Es vergehe keine Woche ohne eine negative Schlagzeile gegen OB Schneidewind, so Ortsvorsitzender Gustl Schwab in einer Pressemitteilung. Trotzdem lehne Schneidewind persönliche Konsequenzen in seiner Amtsführung ab. Er allein könne schnell für Ruhe sorgen, indem er um seine Entlassung als Oberbürgermeister bitte. „Aber bei Ihm gehen seine persönlichen privaten Interessen vor den Interessen seiner ihm anvertrauten Heimatstadt“, so Schwab. Nach einer rechtskräftigen Verurteilung des OB sei die Abwahl unumgänglich. Nach Paragraph 58 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes des Saarlandes könne von den Bürgerinnen und Bürgern vor Ablauf seiner Amtszeit der Oberbürgermeister abgewählt werden, so Schwab. Und weiter: „Der Homburger Stadtrat lamentiert nur über die Situation in unserer Stadtführung und hat aber bisher außer einer Anforderung eines Gutachtens für eine Schadensersatzforderung an Herr Schneidewund nichts auf die Beine gebracht.“ Der Stadtrat müsse nun tätig werden, „sonst bekommen wir in der Homburger Stadtregierung auch in den nächsten Jahren keine Ruhe. Das kann sich eine Kreis- und Universitätsstadt wie Homburg nicht leisten“, so die Meinung der FDP, die dem Stadtrat nicht angehört.