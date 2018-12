später lesen Eingeschränkter Service Wertstoffzentrum zeitweise geschlossen Teilen

Wer Müll am Wertstoffzentrum abgeben möchte, der sollte einige Einschränkungen beachten. So bleibt das Wertstoffzentrum Homburg am Zunderbaum am Samstag, 29. Dezember, sowie am Montag, 31. Dezember (Silvester), geschlossen. red