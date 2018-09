später lesen Vandalismus an der Sandrennbahnschule Schild beschmiert, Tür ins Gebüsch geworfen FOTO: picture-alliance/ dpa/dpaweb / Marcus Führer FOTO: picture-alliance/ dpa/dpaweb / Marcus Führer Teilen

Bislang noch unbekannte Täter haben am Sonntagabend zwischen 20.35 und 20.50 Uhr an der Gemeinschaftsschule „Neue Sandrennbahn“, Cranachstraße, in Erbach Schaden angerichtet. Wie die Polizei weiter mitteilt, montierten sie die Zugangstür zum Multifunktionsfeld ab und warfen diese in ein Gebüsch. Von Ulrike Stumm