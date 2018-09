später lesen Erst ein Infonachmittag, dann geht es richtig los Neuer Reparaturtreff startet Mitte der Woche Teilen

„Reparieren statt Wegwerfen“ lautet das Motto des neuen Reparatur-Treffs, der am Mittwoch, 12. September, ab 15 Uhr in der Cafeteria der Awo-Ausbildungswerkstätten in der Lappentascher Straße 100 in Erbach (hinter der Musikschule) eröffnet wird. Von red