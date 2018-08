später lesen Am 28. August Rathaus zeitweise geschlossen Teilen

Das Homburger Rathaus Am Forum, und die städtischen Nebenstellen wie die Stadtbibliothek, das Stadtarchiv oder das Stadtbusbüro in der Talstraße, sind am Dienstag, 28. August, wegen einer betriebsinternen Veranstaltung von 9.30 bis 12.15 Uhr geschlossen. red