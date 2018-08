später lesen Post Post wegen Umbau geschlossen Teilen

(red) Die Postbank-Filiale in Homburg am Bahnhofsplatz 4 wird umgebaut und in eine „Kompakt-Filiale“ umgewandelt. Daher ist die Filiale vom Mittwoch, 22. August, 12 Uhr, bis zum Donnerstag, 23. August, 15 Uhr, geschlossen.