Polizei sucht nach Unfallflüchtigen

Am Ostersamstag ereignete sich im Tatzeitraum zwischen 14.09 Uhr und 14.38 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in Erbach in der Berliner Straße. Der Unfallverursacher kollidierte laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache mit einem weißen Pkw, der auf dem Parkplatz ordnungsgemäß abgestellt war. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Von red