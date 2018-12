später lesen Keine größeren Vorkommnisse An den Feiertagen blieb es ruhig Teilen

Twittern







Heiligabend und die Feiertage sind in unserer Region weitgehend ruhig verlaufen. Auf Nachfrage teilte die Polizei in Homburg am Mittwoch mit, dass es keine dramatischen Ereignisse gegeben habe. red