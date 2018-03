Einen kleineren Bargeldbetrag hat ein 26-Jähriger erbeutet, als er das Münzfach einer Selbstbedienungs-Autowaschanlage in der Straße In den Rohrwiesen in Erbach aufgebrochen hat. Passiert sei dies Sonntagnacht gegen 3.40 Uhr. Da der Mann dabei beobachtet wurde, konnte die Polizei ihn nach Fahndungsmaßnahmen später festnehmen. Gegen ihn werde nun eine entsprechende Strafanzeige gestellt.