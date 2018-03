später lesen Unfall Polizei muss Holz von der Autobahn räumen Teilen

Twittern







Zu einem ungewöhnlichen Einsatz musste die Polizei in Homburg am Montag gegen 17 Uhr auf die Autobahn A6 nahe der Raststätte Homburg ausrücken. Wie die Polizei mitteilte, lag in Fahrtrichtung Mannheim Holz auf der Fahrbahn. Aufmerksame Autofahrer hatten das Holz gesehen und die Polizei informiert. Die Beamten räumten innerhalb kurzer Zeit das Hindernis weg. Woher das Holz stammt, konnte die Polizei nicht mehr feststellen. Es kam aber zu keinerlei Störungen im Straßenverkehr.