Das Auto kam dann im Straßengraben zum Stillstand, dabei schwebten die Hinterräder frei in der Luft, teilte die Polizei weiter mit. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Auch an dem Fahrzeug entstand kein Sachschaden. Jedoch sei der Fahrer des Wagens zu Fuß einfach in unbekannte Richtung weggegangen.

Wer irgendetwas Sachdienliches zu dem Vorfall sagen kann, oder wer Personen in der Nähe des Fahrzeugs wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg in Verbindung zu setzen, Tel. (0 68 41) 10 60.