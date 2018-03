Wegen der Osterkirmes in Homburg wird der Parkplatz am ehemaligen Stadtbad, Am Forum, in der Zeit von kommendem Montag, 26. März, bis einschließlich Mittwoch, 4. April, voll gesperrt. Darauf weist die Stadtverwaltung jetzt hin. Dadurch seien die Stellplätze hier für knapp zehn Tage blockiert.