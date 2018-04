später lesen Zeugen gesucht Parkendes Auto wurde beschädigt FOTO: Friso Gentsch / dpa FOTO: Friso Gentsch / dpa Teilen

Von einem Fall von Unfallflucht in der Einöder Straße in Schwarzenbach berichtet die Polizei Homburg. Dabei wurde ein hier am rechten Fahrbahnrand geparkter schwarzer BMW Cabrio vorne links von einem anderen Pkw vorne beschädigt. Dessen Fahrer sei dann unerlaubterweise einfach weitergefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Passiert sei dies bereits am vergangenen Freitag, 6. April, zwischen 11.15 Uhr und 13 Uhr.