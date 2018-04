Der Ortsrat Kirrberg lädt für Dienstag, 10. April, 18.30 Uhr, zu seiner nächsten Sitzung ins Bürgerhaus ein. Zum einen geht es an diesem Abend um den Sachstand zum Brückenbau über den Lambsbach in der Emilienruhe (wir berichteten). Zum anderen wird über die Sanierung der Eckstraße diskutiert. Weiterer Tagesordnungspunkt ist eine Tempo-30-Zone in der Ortsmitte.