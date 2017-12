später lesen Ökumene Ökumene feiert am 1. Januar Teilen

Zu einem gemeinsamen Gottesdienst der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden in Homburg zum Beginn des neuen Jahres lädt an Neujahr, Montag, 1. Januar, der Ökumeneausschuss Homburg um 18 Uhr in die protestantische Stadtkirche ein. Dies teilte Pfarrerin Petra Scheidhauer mit. Im Anschluss findet ein Empfang im Siebenpfeifferhaus statt. Von red