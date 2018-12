Musikalisch geht es in die Welt der Gebrüder Grimm ebenso wie in die der Märchen aus 1001 Nacht. Unterstützt wird das Orchester von dem bereits vom Klassik-Open-Air 2018 bekannten Tenor Konstantinos Klironomos. Die Veranstaltung hat sich mittlerweile einen festen Platz im Jahreskalender gesichert. Karten sind sehr begehrt: Das Konzert am Morgen ist bereits ausverkauft, für die Aufführung am Abend gibt es in den hinteren Reihen noch Restkarten. Erhältlich sind diese etwa über Ticket-Regional, online: