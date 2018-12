Betroffen waren diesmal mehrheitlich Menschen verschiedenen Alters aus Homburg, einen Anruf habe es auch in Blieskastel gegeben. Die Täter seien dabei immer mit derselben Masche vorgegangen. Sie gaben vor, dass in der Nachbarschaft Einbrecher gefasst worden seien. Bei diesen sei ein Zettel mit Namen, Adresse und Telefonnummer des jeweils Angerufenen gefunden worden. Anschließend hätten die Betrüger versucht, durch Fragen herauszubekommen, ob Schmuck oder Wertsachen im jeweiligen Haus aufbewahrt würden. In allen Fällen sei es beim Versuch geblieben, so die Polizei weiter. Die Angerufenen hätten richtig reagiert, das bedeutet: Sie gaben nichts preis und legten auf. Wenn wirklich die Polizei anrufe, dann werde sie niemals solche Fragen stellen. Die Nummern der Anrufer seien entweder unterdrückt worden, oder es sei die 110 vorgeschoben worden. Ermittler meldeten sich nie über die Notrufnummer 110, so die Polizei weiter, und sie weist nochmals darauf hin, dass bei solchen Anrufen niemals Auskünfte über private Vermögensverhältnisse gemacht werden sollten. Insbesondere sollte von Vermögensverfügungen oder ähnlichen Dingen Abstand genommen werden.