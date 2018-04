später lesen Müll Nabu startet eine Müllsammelaktion Teilen

Altstadt Vor allem die Einsammlung und Beseitigung des in der Landschaft herumliegenden Mülls stehen im Mittelpunkt, wenn der Altstadter Naturschutzbund am kommenden Samstag, 14. April, seinen letzten gemeinsamen Arbeitseinsatz für dieses Frühjahr angeht. Schauplatz sind die vereinseigenen Grundstücke, die von dem Umweltverband entlang von Feldwegen in Richtung Lappentascherhof mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt worden sind.