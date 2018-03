später lesen Zeugen gesucht Mülltonne der Oberlinschule angesteckt FOTO: Friso Gentsch / dpa FOTO: Friso Gentsch / dpa Teilen

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben in der Spandauer Straße in Erbach die große Mülltonne der Oberlinschule angesteckt. Passiert ist dies laut Polizei am vergangenen Wochenende, also zwischen Freitag, 16. März, und Montag, 19. März. Das Feuer konnte gelöscht werden, die Tonne sei verkohlt, habe Löcher an der Seite. Nun werden Zeugen des Vorfalls gesucht.