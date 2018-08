später lesen Das meldet die Polizei Mülleimer an Schule brannte, Fassade beschädigt FOTO: dpa / Carsten Rehder FOTO: dpa / Carsten Rehder Teilen

Bislang noch unbekannte Täter haben an der Erbacher Sandrennbahnschule in der Cranachstraße einen Mülleimer in Brand gesetzt. Wie die Polizei Homburg weiter mitteilte, passierte dies am vergangenen Sonntag, 12. August, gegen 22 Uhr.