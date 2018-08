Motorradfahrer verletzt, Verursacher fährt einfach weiter

Hierbei sei ein dunkler Skoda Kombi, aus Kirrberg auf der L 214 in Richtung Zweibrücken unterwegs gewesen. Etwa einen Kilometer hinter dem Ortsausgang überholte der Skodafahrer ein vor ihm fahrendes Auto kurz vor einer Rechtskurve. Während des Überholvorganges kam dem Skoda der Motorradfahrer entgegen. Dieser habe nach rechts ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Durch die Ausweichbewegung sei er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er stürzte zu Boden und blieb verletzt am Fahrbahnrand liegen. Der Unfallverursacher sei im Anschluss einfach weitergefahren. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt in das Universitätsklinikum der Stadt Homburg eingeliefert.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg in Verbindung zu setzen unter Tel. (06841) 10 60.