später lesen Wörschweiler Motorradfahrer und Autofahrerin schwer verletzt FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Twittern







Die Homburger Polizei sucht nach dem schweren Unfall mit mehreren Verletzten am Mittwoch zwischen Wörschweiler und dem Bliesbergerhof dringend nach Zeugen. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag ereignete sich der Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 13 Uhr in der Zweibrücker Straße in dem Limbacher Ortsteil (wir berichteten).