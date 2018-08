Mörsdorf ist neuer Vorsitzender der CDU-Fraktion

Der bisherige Vorsitzende Michael Forster wurde kürzlich vom Stadtrat zum neuen Bürgermeister bestimmt. Er wird dieses Amt im November antreten. Forster war seit 2004 Mitglied der CDU-Fraktion und seit der jüngsten Kommunalwahl 2014 deren Sprecher. Er scheidet noch im August aus dem Stadtrat aus.

Mörsdorf rückte erst im März in den Stadtrat nach, verfüge aber über lange kommunalpolitische Erfahrung. Er war von 2004 bis 2014 Ortsvorsteher in Kirrberg und auch Mitglied des Homburger Stadtrates in den Jahren 2008 und 2009. „Michael Forster hat in den letzten Jahre hervorragende Arbeit in der Fraktion und im Rat geleistet. Wir werden diese Arbeit für die Menschen in unserer Stadt in einer pragmatischen, unaufgeregten Art, aber auch mit Überlegung und Herzblut fortsetzen“, so Mörsdorf. Er freue sich auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit.

FOTO: Ulrike Stumm