Mitgliederversammlung beim SPG-Schulverein

(red) Mitglieder und Freunde des Schulvereins des Homburger Saarpfalz-Gymnasiums sind für Donnerstag, 22. März, 19 Uhr, in den Neubau des Gymnasiums eingeladen. Im Mittelpunkt der Hauptversammlung stehen die Berichte über die Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr. Der Schulverein unterstützt die schulischen Abläufe in vielen Bereichen: Beteiligung einzelner Schüler bei Schulfahrten, Transferkosten für Klassen, Kurse und Gruppen, Anschaffung von Geräten, Versorgung mit Schulkleidung und an prominenter Stelle die Ausrichtung des jährlich stattfindenden „Querschnitts“, bei dem Schüler ihre Talente präsentieren.