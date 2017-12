später lesen Naturschutzpreis Mit Pflanzprojekt einen Preis gewinnen Teilen

Der Naturschutzbund Homburg (Nabu) schreibt auch in kommenden Jahr wieder einen Naturschutzpreis aus. Prämiert wird die Anpflanzung von Bäumen in unserer Landschaft. Alle Teilnehmer erhalten von der Umweltorganisation die entstehenden Kosten restlos ersetzt, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Dazu gibt es einen Preis für die drei besten Aktionen. Von red