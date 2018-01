Mercedes rammt gleich zwei Zäune

Homburg (red) Am Samstag, 20. Januar, gegen 21.15 Uhr, kam es in Homburger Ortsteil Erbach in der Paul-Münch-Straße zu einem Verkehrsunfall.

Ein Pkw kollidierte vermutlich beim Wenden seines Fahrzeuges mit einem Gartenzaun eines Anwesens sowie mit einem Bauzaun des danebenliegenden Grundstückes. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei dem verursachenden Pkw handelt es sich um einen Mercedes.

Unfallzeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg unter der Telefonnummer (06841) 1060 in Verbindung zu setzen.