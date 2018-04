Mehrere Zugausfälle am Wochenende

Reisende müssen sowohl an diesem Samstag als auch am Sonntag, 7. und 8. April, jeweils zwischen 5.30 und 23.30 Uhr, zu bestimmten Uhrzeiten auf Ersatzbusse ausweichen. Zwischen Kaiserslautern und Einsiedlerhof ergänzen die Busse der städtischen Linie 101 das Angebot. Außerdem halten zahlreiche Züge der Linie RB 70 zusätzlich am Bahnhof Einsiedlerhof. Die Süwex-Regionalexpresszüge zwischen Homburg, Landstuhl und Kaiserslautern fahren ohne Einschränkungen, heißt es weiter. Bahnfahrer sollten beachten, dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen. Die Mitnahme von Fahrrädern in den Ersatzbussen ist laut Zweckverband nicht möglich.

Die geänderten Fahrpläne sind unter https://bauinfos.deutschebahn.de online abrufbar und an den Stationen angebracht.