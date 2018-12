So war zwischen vergangenem Freitag, 14. Dezember, 13 Uhr, und Samstag, 15. Dezember, 1.20 Uhr ein Mehrparteienhaus der Sickinger Straße in Sanddorf Ziel eines Einbrechers. Der Täter sei über ein Balkongeländer an der Rückseite des Hauses geklettert und habe die Balkontür einer Wohnung im ersten Geschoss aufgehebelt. Im Inneren habe er sämtliche Schränke durchwühlt. Was genau gestohlen wurde und wie hoch der Schaden sei, könne derzeit noch nicht genau gesagt werden.

Am Freitag, 14. Dezember, 17.10 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Mainzer Straße in Homburg. Hierbei wurde die rückwärtige Terrassentür aufgehebelt. Die Wohnung wurde durchwühlt. Entwendet wurden drei Uhren und Schmuck. Die beiden Täter seien von Zeugen beobachtet worden. Die beiden Männer waren demnach schwarz gekleidet, trugen kurze Wollmützen, waren beide etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und kräftig. Einer der Täter trug einen kurzen schwarzen Bart.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Hirschberger Straße in Homburg. Die Polizei gibt den Zeitraum, in dem dieser sich zutrug, zwischen dem 9. Dezember, 22 Uhr, und dem 14. Dezember, 17 Uhr, an. Ein bisher unbekannte Täter hatte die Gartentür des Grundstücks aufgehebelt, um auf das Gelände des Einfamilienhauses zu kommen. Anschließend habe er versucht, die Seiteneingangstüre aufzuhebeln, was ihm aber nicht gelungen sei. Aus diesem Grund, habe er ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes eingeschlagen und sich so Zutritt zum Anwesen verschafft. Dort durchwühlte er die Schränke und Schubladen. Was entwendet wurde, sei noch nicht bekannt.

In allen Fällen werden Zeugen gesucht. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Homburg, Tel. (0 68 41) 10 60, in Verbindung zu setzen.