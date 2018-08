später lesen Menschen in Bexbach betroffen Anrufe von falschen Polizisten FOTO: dpa / Martin Gerten FOTO: dpa / Martin Gerten Teilen

Nachdem es in diesem Jahr immer wieder Serien von Anrufen falscher Polizisten gab, meldet die Polizei in Homburg nun neue Vorfälle. Diesmal war Bexbach betroffen. Dort seien am Dienstagabend, 28. August, mehrere Menschen telefonisch von „falschen Polizeibeamten“ kontaktiert worden.