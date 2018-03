Mehr Transparenz hilft allen

Die Offenlegung der Verträge im Stadtrat ist allein schon deshalb wichtig, um mögliche beziehungsweise befürchtete Mauscheleien von Beginn an auszuschließen. Nicht zuletzt seit der Detektivaffäre und ihren Auswirkungen wird von den Bürgern noch kritischer hingeschaut (wer die Geister rief!). Diese auch im Stadtrat beschriebene Transparenz hilft allen: der Stadtspitze, dem Rat und nicht zuletzt den Ratsmitgliedern selbst, die per Handschlag Aufträge für ihren Handwerksbetrieb bekommen. Wer davon betroffen ist, diese (neue) Offenheit aber nicht möchte, weil sein Name nicht genannt werden soll, der muss halt die Konsequenzen ziehen und den Stadtrat verlassen. Einem Firmeninhaber darf durch seine Mitgliedschaft im Rat kein Nachteil entstehen. Ebenso wenig darf es aber sein, dass jemand in den Rat einzieht, um leichter an Aufträge zu kommen. Geheimniskrämerei ist völlig fehl am Platz.