später lesen Älteste Saarländerin mit 105 Martha Knödel ist die älteste Saarländerin FOTO: Stadt Homburg/Linda Barth FOTO: Stadt Homburg/Linda Barth Teilen

Twittern







(maa) Die älteste Saarländerin heißt Martha Knödel und stammt aus Beeden. Die rüstige Rentnerin, die früher am Uniklinikum beschäftigt war, wohnt seit vielen Jahren nicht mehr in Beeden, sondern in der Homburger Innenstadt, in der Seniorenresidenz Hohenburg im Saarpfalz-Center.