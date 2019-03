Hintergrund war der Brand in der Mainzer Straße und der verwendete Löschschaum.

Wie Homburgs Stadtsprecher Jürgen Kruthoff erläuterte, seien daher seit Beginn des Brandes am Dienstag Experten des Landesumweltamts in Homburg, auch an der Kläranlage, zugange gewesen, um den Ablauf des Löschwassers zu verfolgen. Das Ganze habe nichts mit der Tensid-Belastung zu tun, die man derzeit untersuche. Die Grünen reagierten umgehend mit einer Anfrage an das Lua und Homburgs Bürgermeister Michael Forster (CDU). Sie wollen etwa wissen, ob durch den Löschschaum Grundwasser verseucht, Erbach und Blies geschädigt worden sein könnten.