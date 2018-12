später lesen Unfall auf der A 6 Zeugen eines Unfalls gesucht Teilen

Zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Lastwagen beteiligt war, kam es am späten Montagabend auf der Autobahn A 6. Dieser ereignete sich gegen 21.50 Uhr zirka anderthalb Kilometer vor dem Autobahnkreuz Neunkirchen, in Fahrtrichtung Saarbrücken, wie die Polizei in Homburg weiter mitteilt. Von red