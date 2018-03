Von einer gefährlichen Stelle auf der A6 berichtet die Polizei in Homburg. Vor der Ausfahrt Waldmohr in Fahrtrichtung Kaiserslautern habe am Montagabend gegen 18.26 Uhr eine Leiter mitten auf der Fahrbahn gelegen. Die Polizei sei informiert worden. Ein vorbeifahrender Mitarbeiter der Straßenmeisterei Limbach habe die Leiter schließlich entfernt, bevor etwas passieren konnte.