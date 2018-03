Laufbahn im Waldstadion gesperrt

Wie das Schul- und Sportamt der Stadtverwaltung Homburg mitteilt, steht die Laufbahn im Waldstadion am kommenden Mittwoch, 14. März, für Läuferinnen und Läufer sowie für Freunde des Nordic Walking nicht zur Verfügung. Grund ist das Pokalspiel des FC Homburg gegen den 1. FC Saarbrücken, das an diesem Abend im Waldstadion stattfindet. Am Donnerstag, 15. März, kann das Lauftraining wie gewohnt stattfinden, heißt es in der Pressemitteilung weiter.