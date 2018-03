Laubholzmistel bedroht die heimischen Streuobstbäume

Der Halbschmarotzer, die Laubholzmistel, konnte sich in den vergangenen Jahren so stark ausbreiten, dass die Streuobstbestände in unserer Kulturlandschaft in Gefahr geraten. Sie entzieht dem Wirtsbaum Nährstoffe und schwächt diesen somit über Jahre hinweg bis zum Absterben des Baumes. Auf dieses Problem weist der Verband der Gartenbauvereine Saarland / Rheinland-Pfalz hin.

Gerade im Winter falle die Mistel vielerorts ins Auge. Alte Obstbäume wirkten als wären sie immergrün, da die Krone bei starkem Befall fast gänzlich mit Misteln durchsetzt ist. Dass sich die Mistel so stark in den Obstwiesen unserer Region ausgebreitet hat, sei auf die zu geringe Pflege von alten Obstbäumen zurückzuführen, hieß es weiter.

Zahlreiche Mythen und Legenden ranken sich um diese Pflanze. Schutz gegen das Böse, Heilmittel in der Medizin oder als Symbol des Friedens. Die Erzählungen und Überlieferungen über die Mistel sind vielfältig und sehr interessant zu betrachten. So groß ihr Nutzen für viele Menschen und Tiere auch ist, so gefährlich sei sie für das Kulturgut „Streuobstwiese“ und die damit verbundenen ökologischen Faktoren, so der Verband weiter. Durch die regelmäßigen Schnitte an Obstgehölzen, wie sie früher üblich waren, wurde die Ausbreitung der Mistel automatisch verringert, erläuterte Felix Ackermann, beim Verband im Thema Streuobstkoordination tätig.

Das Ausbleiben dieser Obstbaumschnitte sowie die klimatischen Veränderungen bildeten die Grundlage für die nun vorhandene Problematik des Mistelbefalls. Milde Winter verleiteten Zugvögel dazu, länger in unserer Region zu verweilen. Durch sie werde die Mistel von Baum zu Baum übertragen und somit eine zeitlich längere Verbreitungsphase generiert. Zudem begünstigten mildere Temperaturen die Anwachsrate der Mistel auf ihrem Wirtsbaum.

Den Mythos, die Mistel sei geschützt und dürfe nicht entfernt werden, will er endgültig aus der Welt schaffen. Die Laubholzmistel (Viscum album L. subsp. album), eine Unterart der Weißbeerigen Mistel, stehe eben gerade nicht unter Artenschutz und sei nicht auf den Apfelbaum als Wirt angewiesen. Ein weites Spektrum an Wirtspflanzen sichere somit den Fortbestand der Mistel, die für viele Vogelarten wie zum Beispiel die Misteldrossel (Turdus viscivorus) essenziell ist, „auch wenn wir sie aus den Streuobstwiesen entfernen“. Weiterhin würden auch Birken, Pappeln oder Weiden von der Mistel befallen und erhöhten somit den Befallsdruck ohnehin.

Die Mistel gilt als Halbschmarotzer. Sie dringt in den Ast ein und entzieht dem Wirtsbaum, durch ein so genanntes Haustorium, photosynthetisch hergestellte Assimilate sowie Wasser und schwächt den Baum bis hin zum Absterben des Wirtes. Durch die ungeschlechtliche Fortpflanzung der Mistel im Rindengewebe (Kambium) des Baumes könnten sich mehrere Sekundärsprosse aus der Primärpflanze entwickeln. Dies bedeutet, dass ein Teil der Mistel im Ast wächst und somit so nicht sichtbar sei.

Werde der Ast, an dem die Misteln sichtbar sind, nun abgeschnitten, sei unbedingt auf die Sekundärwurzeln der Mistel im Rindengewebe des Wirtsbaumes zu achten. Werden nicht alle Teile der Mistel entfernt, treibt diese wieder aus und reagiert mit einem mitunter noch stärkeren Austrieb am Baum.

Jeder Baum, der von Misteln befallen ist, sollte geschnitten werden, um eine Weiterverbreitung der Mistel zu unterbinden, rät Ackermann. Nur wenn jeder Obstbaumbesitzer diese Tatsache ernst nehme, könne die Verbreitung im Streuobstbau eingedämmt werden. Man sollte nicht wahllos drauf losschneiden, sondern versuchen, didas Entfernen der Mistel mit einem sinnvollen Pflegeschnitt zu kombinieren.

