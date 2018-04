Lambsbachbrücke ist Thema im April im Stadtrat

In Kirrberg wird man vorerst weiter auf eine Entscheidung zum Abriss und Neubau der Brücke über den Lambsbach in Richtung Emilienruhe warten müssen. Der ständige Vergabeausschuss des Homburger Stadtrats nahm das Thema am Mittwochabend von der Tagesordnung - nachdem für einige Mitglieder des Gremiums nicht erkennbar war, wie es zu den aktuellen Plänen für eine Fahrzeugbrücke im Gegensatz zur ursprünglich angedachten Fußgängerbrücke gekommen ist. Das Thema soll nun in der Aprilsitzung des Homburger Stadtrates beraten werden.

(thw)