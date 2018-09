später lesen Treffen am 11.Oktober Kreis-Treffen des Bauernverbands Teilen

Der saarländische Bauernverband trifft sich am Donnerstag, 11. Oktober, 20 Uhr, zur Kreisversammlung im „Gasthaus im Wald“ in der Bliesdalerheimer Straße 1 in Blieskastel-Breitfurt. Präsident Peter Hoffmann wird dabei auf die Landwirtschaft und die Agrarpolitik zurückblicken und auch Ausblicke wagen. red