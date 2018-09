Der Herbst stürmt in die Stadt

Aber der Wetterfrosch hat recht: Die Blätter fallen, die Kastanien auch. Autofahren „oben ohne“, also ohne Dach, ist nicht mehr. Und statt der lauen Sommerbrise bläst ein rauer Wind durch die Straßen der Stadt. Zeit also, es sich zuhause schön zu machen und sich aufs Sofa zu verziehen. Oder mal wieder die Wanderschuhe rauszuholen. Denn durchs bunte Laub über den noch nicht touristisch erschlossenen Schlossberg zu stapfen und die Panorama-Sicht zu genießen, macht ja auch Spaß – außerdem passen die urigen Treter zur Not auch unters Oktoberfest-Dirndl. Und wer mit derlei Herbst-Freuden eher nichts anfangen kann, dem bleibt nur das Hoffen auf eine Sommer-Zugabe im goldenen Oktober. Oder gleich in Richtung Vorweihnachtszeit weiterdenken . . . die ersten Christbaumkugeln sind schon da.