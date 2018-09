Weinfest mit Flammkuchen an der Klosterruine

Natürlich gibt es auch wieder viele weitere saarländische Gerichte und Getränke, die von den ehrenamtlichen Helfern auf dem Gelände der historischen Klosterruine Wörschweiler angeboten werden. Eine Änderung in diesem Jahr gibt es. Aufgrund von umfangreichen Wald- und Forstarbeiten steht der Shuttle-Service bei diesem Weinfest nur älteren Menschen und Menschen mit körperlichen Einschränkungen zur Verfügung.

Der Pendelverkehr erfolgt wieder ab Parkplatz Begra in der Ortsmitte von Homburg-Wörschweiler. Für alle anderen ist der 15 Minuten dauernde Fußweg hinauf zur Klosterruine ausgeschildert. Parkplätze finden die Besucher bei der Firma Begra und in Richtung Schwarzenacker. Das dürfte der Beliebtheit des Festes keinen Abbruch tun, das seit Jahren auf Erfolgskurs ist. Im vergangenen Jahr mussten die Organisatoren mehrmals „nach unten“ fahren, um Nachschub zu besorgen, so schnell waren die Speisen ausverkauft.