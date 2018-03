Kirchenpräsident und Minister im Gespräch

„Wie wertvoll sind uns Werte?“: Über dieses Thema diskutieren am kommenden Montag, 12. März, um 19 Uhr im Siebenpfeifferhaus bei einem Podiumsgespräch Ulrich Commerçon, Minister für Bildung und Kultur, Christian Weber, Karlsberg-Generalbevollmächtigter, Christian Schad, Kirchenpräsident der evangelischen Kirche der Pfalz. An diesem Abend soll es unter der Moderation vom früheren Dekan Fritz Höhn um die Bedeutung von Werthaltungen im persönlichen Leben, aber auch im öffentlichen und wirtschaftlichen Raum gehen, hieß es vom Dekanat weiter. Dabei stehen Fragen im Mittelpunkt wie: Wie wichtig sind Werte und Wertschätzung im Betrieb und am Arbeitsplatz?