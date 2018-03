Keramikmarkt lockt in die Kreisstadt

Er ist quasi der Auftakt für die Open-Air-Saison in Homburg, der traditionelle Keramikmarkt. Und so wollen am kommenden Wochenende, eine Woche vor dem Osterfest, rund 100 Kunsthandwerker aus der gesamten Bundesrepublik, aus Frankreich und Benelux in der Homburger Innenstadt – Samstag von 10 bis 18 und Sonntag von 11 bis 18 Uhr – wieder die gesamte Palette keramischer Arbeiten präsentieren. Die beiden Veranstalter – die Saarpfalz-Touristik und die Homburger Kulturgesellschaft – hoffen, dass die Frühlingssonne ihre ersten wärmenden Strahlen aussendet, damit erneut tausende Besucher aus der gesamten Region das dann hoffentlich fast schon südländische Flair auf dem 20. Homburger Keramikmarkt genießen können.

Das große Motto für den Markt ist klar, für jeden Geschmack soll etwas dabei sein. Kirsten Schwarz von der Saarpfalz-Touristik: „Die Kunsthandwerker präsentieren auf dem Markt wieder die ganze Bandbreite der Keramik: von nützlicher, zeitgemäßer Gebrauchskeramik über Gartenobjekte bis hin zu edler und außergewöhnlicher Keramikkunst. Die Palette der angebotenen Kunstobjekte ist vielfältig: Schmuck aus verschiedenen Tonmaterialien, Keramikobjekte, Raku- und Kunstskulpturen, Gartentische aus Keramik-Mosaik und vieles mehr. Auch für das bevorstehende Osterfest werden die verschiedensten Artikel als Dekoration angeboten.“ Zudem, so Schwarz, präsentiere der Europäische Kulturpark Bliesbruck-Reinheim verschiedene Ausgrabungsfunde und töpfere auch mit Kindern. „Jeder Anbieter zeichnet sich durch eine gewisse individuelle Note aus, so dass die Besucher in Homburg einen Überblick über das gesamte Repertoire an zeitgemäßer Keramikkunst bekommen.“ Als Veranstalter lege man dabei Wert darauf, dass nur Produzenten von Keramikware am Markt teilnehmen.

Der Keramikmarkt trage, da sind sich die Veranstalter von Saarpfalz-Touristik und Kulturgesellschaft sicher, auch das Bild von „Homburg – Stadt der Märkte“ weit hinaus in die Region „Aus touristischer und wirtschaftlicher Sicht ist der Homburger Keramikmarkt ein wichtiges Zugpferd, um Besucher auch weit über die Grenzen des Kreises hinaus nach Homburg zu locken. Gerade die Konzentration auf das Produkt Keramik stellt natürlich für Homburg ein ‚Alleinstellungsmerkmal‘ in der Region dar, das sich werblich und touristisch gut vermarkten lässt“, ist sich Kirsten Schwarz sicher. „Ein Besuch auf dem Keramikmarkt kann ideal mit einer Stippvisite zu den Homburger Sehenswürdigkeiten, so dem Römermuseum in Schwarzenacker, oder mit einem Einkaufsbummel in der Innenstadt kombiniert werden.“ Damit wollten die Saarpfalz-Touristik und das Stadtmarketing Homburg als „Stadt der Märkte“ in der Region positionieren.

Die Zusammenarbeit zwischen Saarpfalz-Touristik und Stadt beim Keramikmarkt sei dabei kein Einzelfall. „Neben dem Keramikmarkt organisiert die Saarpfalz-Touristik zusammen mit der Homburger Kulturgesellschaft auch den Landmarkt im Herbst.“ Diese Veranstaltungen, so Schwarz, ergänzten in idealer Art und Weise den weit über die Grenzen Homburgs hinaus bekannten Flohmarkt und die Freiluftkunst-Aktion „Artmosphäre“. Was am kommenden Samstag und Sonntag natürlich für die Gäste des Homburger Keramikmarktes wichtig ist, fasst Schwarz so zusammen: „Die Besucherinnen und Besucher sollen die Möglichkeit haben, sich in Ruhe über das Angebot zu informieren. Sie können sich beraten lassen, vergleichen und gezielt kaufen.“

Auch schon fast eine kleine Tradition: Wie im vergangenen Jahr kann der Marktbesuch mit einem Einkaufsbummel in den Homburger Geschäften verbunden werden, da die Einzelhändler in der Innenstadt am Sonntag, 25. März, von 13 bis 18 Uhr einen verkaufsoffenen Sonntag veranstalten. An beiden Tagen ist auch wieder das Parkhaus in der Innenstadt geöffnet.

FOTO: Christine Maack