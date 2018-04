später lesen Polizei meldet Kennzeichen wurde gestohlen FOTO: Friso Gentsch / dpa FOTO: Friso Gentsch / dpa Teilen

Ein bislang noch unbekannter Täter hat an einem schwarzen BMW das KL-Kennzeichen – steht für Kaiserslautern – abmontiert. Passiert ist dies, wie die Polizei weiter mitteilte, am vergangenen Montag zwischen 9.30 Uhr und 12 Uhr. Das Auto war in der öffentlichen Tiefgarage in der Homburger Uhlandstraße abgestellt.