später lesen Diebstahl Kennzeichen an zwei Autos gestohlen Teilen

Twittern







Am Freitag wurden in der Zeit zwischen 18.55 und 20.30 Uhr an einem VW Passat mit Homburger Kennzeichen und an einem Seat Leon mit Birkenfelder Kennzeichen jeweils die hinteren Kennzeichenschilder entwendet. Von red