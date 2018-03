später lesen Auf dem Pendlerparkplatz Kennzeichen an Kastenwagen abmontiert Teilen

Auf dem Pendlerparkplatz an der B 423 nahe der A6-Anschlussstelle auf der Homburger Seite sind an einem parkenden Renault-Kastenwagen die Kennzeichen entwendet worden. Laut Polizei passierte dies am vergangenen Freitag zwischen 10 und 13 Uhr.