Nach Polizeiangaben richtete der Sturm in der Nacht zum Sonntag keine nennenswerten Schäden an. Es seien zwar Äste abgebrochen und Schilder vom Wind auf die Fahrbahn geweht worden, aber die Autofahrer seien vorsichtig gewesen, so dass es zu keinen Personenschäden kam, auch Autos seien nicht beschädigt worden.