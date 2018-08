später lesen Polizei Sachbeschädigung am Mannlich-Gymnasium FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

(jen) Am Sonntagnachmittag, 26. August, gegen 17 Uhr, wurden Lampen an einer Überdachung am Christian von Mannlich-Gymnasium in Homburg beschädigt. Zeugen hatten laut Polizei drei Jugendliche beobachtet, die sich auf Fahrrädern vom Tatort entfernten.