Jugendkreuzweg zur Passion im Diakoniezentrum

Der Homburger Dekan Thomas Holtmann und die beiden Pfarrerinen Petra Scheidhauer und Doris Agne der protestantischen Kirchengemeinde beschreiten in der Passionszeit einen ungewöhnlichen Weg: Jugend trifft auf Alter. Bilder des ökumenischen Jugendkreuzwegs werden im Diakoniezentrum Haus am Schlossberg gezeigt. Die evangelischen Theologen stellen die Frage: Ist doch ein Jugendkreuzweg, warum werden Bilder ausgerechnet in einem Seniorenheim gezeigt? Für Holtmann, Scheidhauer und Agne ist klar: „In drei Passionsandachten wird die Gemeinde eingeladen, sich mit an diese Orte zu begeben. Was sehen und hören wir dort? Was fühlen und denken wir? Darüber nachzudenken ist wichtig für Menschen allen Alters. Deshalb sind zu den Andachten explizit Junge und Alte eingeladen, und natürlich auch die dazwischen.“ Die erste Andacht fand bereits mit Pfarrerin Agne statt.

Weitere Andachten finden am 14. März (mit Petra Scheidhauer) und 21. März (mit Thomas Holtmann), jeweils um 16.30 Uhr, in der Kapelle des Diakoniezentrums Haus am Schlossberg in der Schwesternhausstraße 9 in Homburg statt.

„Dieses Jahr werden supermoderne Fotos mit Jesus-Graffitis gezeigt, unter dem Titel #beimir“, so Pfarrerin Scheidhauer weiter. „Jesus kreuzt mit seinem Weg meinen Weg durch den Alltag. Davon erzählen die Bilder und Stationen des neuen Kreuzwegs“, gestaltet von dem Streetart-Künstler Mika Springwald, dem Fotokünstler Bernd Arnold und Kölner Jugendlichen.